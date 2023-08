Piqué irá se mudar com Clara Chía para casa que morou com Shakira

De acordo com o Daily Mail, o jogador já está com as malas prontas para sua mudança de residência com sua noiva namorada

Depois de ser escorraçado em uma balada na Espanha, Piqué parece estar mais que decidido em viver uma vida ao lado de Clara Chía. De acordo com o Daily Mail, Piqué irá se mudar para a casa que morou com a cantora colombiana com a sua nova namorada e a mudança não deve demorar para acontecer.

“É uma casa antiga do Piqué, imagino que ele a teria alugado [depois de se mudar com Shakira] ou usado em fins de semana”, explicou o jornalista Pepe del Real. De acordo com as informações, o casal irá deixar o apartamento e se estabelecerá na mansão, que fica próxima à praia.

Vale ressaltar que Piqué traiu Shakira e que a cantora fez uma música jogando todas as verdades na cara do ex-jogador, que preferiu não rebater todas as acusações na música. A cantora colombiana segue com os filhos.