Pétala pede ajuda de namorado que foi preso: “Me tira daqui”

Influenciadora fez o apelo durante o confinamento no reality da Record pedindo ajuda para Bernardo Coutinho

Crédito ou débito? Não podemos negar a vergonha que Pétala estava passando dentro do reality da Record. A influenciadora chegou a pedir ajuda para seu namorado, Bernardo Coutinho, que já foi preso, para que ele tirasse ela de dentro da Fazenda. Como sabemos, o final de semana foi beeeem movimentado por causa da saída de Deolane.

A influencer, Bia e Moranguinho arrumaram as malas e pediram para deixar o reality sem ter nenhuma resposta da produção. Pétala ainda fez o apelo: “Bê, estou com saudades. Se você ainda está aí, faz alguma coisa. Me tira daqui”, disse.

Ela ainda não sabe que recentemente ele foi preso em uma operação diante a comércio ilegal de cigarros da Polícia Federal do Rio.