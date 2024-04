Personal de Gracyanne Barbosa já sabia do término com Belo há seis meses

Gilson Treinador, ex-affair de Gracyanne Barbosa, contou detalhes sobre o seu affair com a musa fitness em entrevista a Raul Gazolla para o seu canal do Youtube. O personal disse que já sabia do término do casal e ressaltou que os dois ficaram juntos durante seis meses, de fevereiro a agosto de 2023.

“Nunca ficou explícito, mas todos acreditavam que existia [um namoro com ela]. Eu tive [um relacionamento com a Gracyanne]. Acredito que durou de fevereiro até agosto. Não era nada por interesse financeiro”, afirmou.

Ele ainda completa: “Por mim, ninguém nunca saberia sobre algo relacionado a isso. Nós saíamos de uma a duas vezes por semana, por conta da correria e por ela ser quem ela é. Como eu estava praticamente todos os dias na academia, nós não trocávamos mensagens. Era mais um contato visual do que outra coisa”, argumentou.

Gilson ainda contou que com o tempo o contato dos dois na academia foi mudando por conta dos treinos. “Eu comecei a gostar dela pela pessoa que ela é, por ter um bom coração, sempre tratou todo mundo igual. Ele disse que foi por conta da imagem do casal, e também relacionou à imagem que a academia poderia passar por eu ser funcionário de lá. Mas, de mim, nunca saiu absolutamente nada. Acredito que o erro foi deles por trazerem isso à tona”, finalizou.