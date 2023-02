Péricles foi humilhado antes de ter seu carro levado por assaltantes

Alexandre Frota usou o seu Twitter e disse que o músico teve que ajudar o ladrão a destravar o carro

Todas as minhas fofoqueiras ficaram preocupadas com Péricles depois que ele teve seu carro furtado por assaltantes. Alexandre Frota contou detalhes sobre o caso no seu Twitter e disse que o músico teve que ajudar os ladrões a levarem o carro, pois eles não sabiam dirigi-lo.

O Cantor Péricles foi assaltado,perdeu o carro foi humilhado na frente da esposa e da filha pequena.Detalhe o vagabundo não conhece o freio desse carro, teve que pedir p Péricles destravar. Ainda bem que saiu vivo.Espero que achem o carro,e a comunidade,a quebrada cobrem do mala. pic.twitter.com/csSb9DWJUB — Frota 77🇧🇷💙 (@77_frota) February 17, 2023

“O Cantor Péricles foi assaltado, perdeu o carro, foi humilhado na frente da esposa e da filha pequena. Detalhe: o vagabundo não conhece o freio desse carro, teve que pedir para o Péricles destravar. Ainda bem que saiu vivo. Espero que achem o carro, e a comunidade, a quebrada cobrem do mala”, escreveu Frota.

Trata-se de uma Land Rover Discovery avaliado em R$300 mil. De acordo com as polícias o carro foi levado na noite de quinta (16) e as câmeras flagram o momento do assalto.