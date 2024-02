Perguntada se Wanessa Camargo ganha o BBB, Susana Vieira, ironicamente, dispara: “E eu vou pra Record, né?”

A graciosíssima atriz ainda afirma que irá para o SBT com a vitória de Rodriguinho.

Amores, na tarde desta quarta-feira (21) a musa Susana Vieira participou do quadro ‘Vamo Invadir sua Casa’, do reality show BBB, que é apresentado por ninguém menos que pelo comediante Marcos Veras.

Após deixar as gravações, a atriz se deparou com o maravilhosíssimo influenciador carioca, Felipe Alves, que questionou a musa sobre a possibilidade da cantora Wanessa Camargo e do cantor Rodriguinho ganharem o programa.

Extremamente sem filtro e de forma irônica, a atriz brincou dizendo que irá para a Record e para o SBT, respectivamente, dando a entender que não existe a possibilidades desses dois camarotes ganharem o reality.

Confiram esse diálogo: