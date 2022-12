Pelé manda mensagem para Seleção Brasileira após derrota na copa: “Fonte de inspiração”

Ex-jogador, craque do futebol mandou uma mensagem endereçada para Neymar, após o jogador se igualar a ele em número de gols para a Seleção

Não pude deixar de ficar muito emocionada com a mensagem de Pelé para o nosso craque da bola, Neymar. O ex-futebolista não esqueceu de dar o seu apoio ao jovem jogador após ele se igualar ao astro da bola na contagem de gols para a Seleção Brasileira. Além disso, não podemos esquecer que foi Neymar quem marcou o gol contra a Croácia nas quartas de finais que eliminou o Brasil da competição.

“Eu te vi crescer, torci por você todos os dias e finalmente posso lhe parabenizar por igualar meu número de gols com a Seleção Brasileira. Nós dois sabemos que isso é muito mais do que um número”, iniciou.

Pelé ainda disse que o maior dever como atleta é inspirar. “Inspirar nossos colegas de profissão de hoje, as próximas gerações e, acima de tudo, inspirar todos que amam o nosso esporte”, escreveu.

O craque não esqueceu de lamentar a derrota do Brasil na Copa do Mundo no Qatar. “Infelizmente o dia não é o mais feliz para nós, mas você sempre será a fonte de inspiração que muitos almejam se tornar. Eu aprendi que quanto mais o tempo passa, mais o nosso legado cresce”, lamentou.