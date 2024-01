Pela segunda vez, Rodriguinho é o novo líder do BBB24

Em uma prova eliminatória, que foi patrocinada pela OI, o cantor de pagode se consagrou o novo líder da competição.

É gente, o ritmo do BBB24 continua aceleradíssimo! Após anunciar a eliminação de Nizam, ainda na noite de ontem (21), aconteceu mais uma prova do líder na casa mais vigiada do Brasil.

Em uma prova de 3 etapas, que foi patrocinada pela operadora de internet e telefonia “OI”, os participantes foram divididos em 2 grandes grupos, sendo um de 11 pessoas e o outro de 10, onde tiveram que jogar uma espécie de fliperama gigante, fazer arremesso à distância e montar um quebra-cabeça.

Ao longo das etapas, diversos participantes foram sendo eliminados da competição, fazendo com que a final fosse disputada por Davi Brito, Raquele Cardozo e Rodriguinho, e consagrando, pela segunda vez, o cantor de pagode como o Líder da casa.