Pedro Ortega (Quem?) está recalcado com Douglas Souza e resolveu atacar o jogador de Vôlei

O ex participante do reality De Férias com Ex está incomodado com a ida de Douglas Souza para o BBB e resolveu atacá-lo.

O ex participante do reality "De Férias com Ex" teve seus 15 minutos de fama na internet ao culpar Douglas pela demissão de Maurício e por sua ida ao BBB. Ele está precisando de fama! E talvez por isso queira causar nas redes sociais, com intuito de chamar atenção e conseguiu! O ex participante do reality "De Férias com o Ex", Pedro Ortega foi para os stories e fez textão! Vem que te explico tudinho! Ortega está revoltadinho com a possível ida de Douglas Souza para a próxima edição do Big Brother Brazil e por este motivo resolveu reclamar em seu story. Mas não pense que foi só isso… Ortega também atribuiu a demissão de Mauricio Souza ao Douglas. Heim? Isso mesmo, ele escreveu: "Meu ranço foi por ele ter feito o Maurício, que esse sim honrou a seleção brasileira e todos os times que ele jogou, fez o cara perder o emprego e está até agora sem fazer o que ele mais gosta e ama. Que é o vôlei. Não tentou ser influencer igual esse tosco!" Mas qual o problema de Douglas querer ser influencer e entrar no BBB? Acho que Pedro Ortega esqueceu que cada um tem a sua vida e o tempo que ele critica e ofende gratuitamente uma pessoa, ele está esquecendo de cuidar de sua própria vidinha… Algumas partes da publicação do moço são impublicáveis e tosco foi o adjetivo mais leve que ele usou para se referir ao jogador de vôlei. Em um trecho ele também se mostra indignado com o fato do Clube que Douglas joga, ter investido dinheiro nele e o jogador querer ser uma sub-celebridade. É pra rir não é mesmo? Ex participante de reality show, onde fica confinado numa casa somente pra beber, brigar e fazer pegação, chamar o outro de sub-celebridade… E você é o que Ortega? Coerência passou longe demais, a anos luz deste cabecinha, que merecia ficar no anonimato! Se livrou do entulho heim Gabi Rippi!?