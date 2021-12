Meu Deus! A Bárbara de “Um Lugar ao Sol” resolveu ferrar seu próprio pai?! Tô em choque!

Na novela “Um Lugar ao Sol”, Bárbara conta a Rebeca na intenção de humilha-la que seu pai comprou uma campanha para ela trabalhar como modelo

Bárbara não se emenda e não melhora, desta vez sua vítima será seu próprio pai, Santiago.

Sabe o que é recalque? É o que Bárbara (Alinne Moraes) sente por sua irmã, a bacaníssima e gata Rebeca (Andréa Beltrão)! Isso é fato e vocês entenderão o por quê…

Bárbara vai descobrir que seu pai, Santiago (José de Abreu) comprou uma campanha para que Rebeca fosse a garota propaganda. O pai negociou a presença obrigatória da filha no intuito de alegrá-la com o novo trabalho.

Em uma discussão ela revelará tudo e humilhará a irmã. Foto: Reprodução

Mas em uma discussão com sua irmã, Bárbara irá jogar na cara de Rebeca que ela só foi a modelo da campanha, pois, seu pai pagou para que ela participasse. A vilã ainda falará para Rebeca que o trabalho não combina com ela, afinal, é garota-propaganda e ela não tem mais idade para atuar no mundo a moda e beleza… Muito ridícula né?

Rebeca, tadinha, ficará mega constrangida e irá questionar seu pai sobre o ocorrido. Santiago ficará furioso com a atitude da filha “cobrinha peçonhenta” e perguntará a ela o que ela ganha com estas maldades…

Santiago irá tirar satisfações com a vilã. Foto: Kogut

Não deixa a Bárbara te humilhar Rebeca!