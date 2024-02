Pedro Neschling rebate comentário sobre deficiência auditiva

Meu querido e gato, Pedro Neschling, que está em Renascer, novela da Globo, mandou o recado direto para um seguidor que perguntou se ele tem deficiência auditiva e se teria feito uma cirurgia. O internauta ainda diz que ele não parece ser uma pessoa com deficiência.

“Em primeiro lugar, a gente precisa acabar com essa imagem pejorativa e com essa ideia de que a deficiência é um problema, de que é limitante. Assim como eu, tem pelo mundo milhões de pessoas com deficiência e elas produzem, amam, são felizes, sofrem como qualquer pessoal ‘normal’. Como sempre digo, o ‘normal’ é uma ilusão. Portanto, não. Eu nunca fiz cirurgia, sempre fui assim, com essa imagem padrão. Porém, sim, sou uma pessoa com deficiência”, rebateu o ator.

“O primeiro equívoco é uniformizar a deficiência, sendo que existem vários tipos de pessoas com deficiência. Você pode ter uma deficiência auditiva, como é o meu caso, você pode ter uma deficiência visual, motora, intelectual… São muitos os tipos de deficiência e muitas características individuais de cada pessoa com deficiência. Buscamos nos adaptar à sociedade que, em grande parte, não está preparada para nos acolher e conviver normalmente dentro da sociedade padrão. O que muita gente não pensa é que em vez disso nos limitar, essas nossas características de adaptação acabam nos tornando até mais capazes do que uma pessoa dita ‘normal'”, acrescentou.