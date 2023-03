Pedro Guilherme, do Flamengo, se casa com Fernanda Nogueira

Jogador oficializou os votos coma psicóloga em uma cerimônia intimista no Rio de Janeiro

Eu disse para vocês que esse ano a gente podia esperar que teriam muitos casamentos vindo por aí. Pedro Guilherme, jogador do Flamengo, se casou com Fernanda Nogueira nesta quinta (02) em uma cerimônia intimista no Rio de Janeiro.

A cerimônia foi realizada para amigos próximos ao casal e familiares mais íntimos. A noiva elegeu um vestido branco ombro a ombro e o noivo um terno azul.

O pedido foi feito no final do ano de 2022 quando o jogador foi anunciado como um dos jogadores da seleção brasileira na Copa.