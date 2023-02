Pedro Bial relembra história marcante do namoro entre Glória Maria e Roberto Marinho

A jornalista morreu na manhã desta quinta-feira (02), vítima de um câncer no cérebro.

Desde o momento em que a morte da musa do jornalismo brasileiro, Glória Maria, foi divulgada, diversos amigos e colegas de profissão vem prestando suas homenagens nas mais distintas plataformas de comunicação, porém uma que chamou bastante a atenção foi a do apresentador Pedro Bial.

Durante sua participação no programa ‘Encontro’, Bial relembrou uma história marcante que aconteceu durante o relacionamento da jornalista com o Vice-presidente do Grupo Globo e presidente da Fundação Roberto Marinho, José Roberto Marinho.

“Acho que ele não vai ficar chateado de eu contar isso no ar”, disse Bial.

O apresentador relembrou então, uma história de racismo, na qual Glória foi uma peça chave para “afrontar” um estabelecimento que proibiu a entrada de uma criança, simplesmente por ela ser negra.

“O José Roberto Marinho namorou a Glória. O filho dele brincava com um menino negro, acho que era filho do porteiro, como de costume. Um dia foram entrar no clube, o Country Club do Rio de Janeiro, e o menino foi barrado. Quando Zé Roberto soube disso, no dia seguinte ele foi almoçar com Glória no mesmo restaurante, como forma de marcar aquela posição”, relembrou o convidado do programa.

Por fim, Bial reafirmou a importância que a jornalista teve nesta história, já que são através de pessoas como ela, que o racismo e tantos outros preconceitos são combatidos.

“Essa é só mais uma história que Glória está presente. É importante contar porque as coisas mudam, mas não mudam sozinhas”, enfatizou o apresentador.