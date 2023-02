Pedro Bial lamenta a morte de Glória Maria: “Iemanjá levou a sua irmã para descansar”

Apresentador disse que nunca viu alguém mais cheio de vida que a jornalista

Meus olhos não aguentaram e se encheram de lágrimas com Pedro Bial falando sobre sua amiga de profissão, Glória Maria. O jornalista lamentou a morte de Glória e ressaltou a vida que a jornalista carregava junto de si, além de sua partida no dia de Iemanjá.

“Estou no carro a caminho da televisão para fazer o que tenho certeza que Glória faria se estivesse na situação inversa, trabalhar para dar essa notícia com a grandeza que ela requer”, iniciou.

Pedro ainda completou: “Eu nunca vi nada mais cheio de vida, uma pessoa mais cheia de vida fulgurante do que Glória Maria. Não é o acaso que ela tenha parido no dia de Iemanjá, Iemanjá levou a sua irmã para descansar. Tanto lutou, vai continuar abençoando as nossas lutas e representando muito mais do que ela mesma”, disse.