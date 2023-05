Paulo Vieira faz comentário racista e pede desculpas no programa ‘Mais Você’

Amores, na manhã desta quinta-feira (25), o humorista Paulo Vieira cometeu um erro daqueles, ao usar uma expressão racista, enquanto comentava sobre um jogo de futebol entre os times Palmeiras e Cerro Pirtenõ.

Ao ver um dos jogadores do time brasileiro comemorando com a vitória do “verdão”, o humorista nota que o atleta está limpando o suor e comenta que ele está tirando a inhaca. Porém, logo em seguida, Paulo pega alguns instantes do programa para se desculpar pelo seu erro.

“Tem uma correção que eu tenho que fazer, minha família fala muito isso, mas sabia que ‘inhaca’ é um termo racista? Eu falei agora e estou já me corrigindo. É um termo relacionado a um país, um povo, você acredita? Eu falei a vida toda e não sabia disso, descobri recentemente”, iniciou o humorista.

Paulo aproveita a oportunidade que está tendo para explicar o porquê dessa expressão ser racista, afirmando que apesar de se relacionar com uma ilha, ela é usada para denominar coisas que fedem.

“Como as pessoas viviam em condições muito ruins, aí falavam que a pessoa estava fedendo a ‘inhaca’, fedendo àquele país, àquele povo. Então, a gente assimilou isso na nossa cultura, foi falando, mas é um termo racista. Falei aqui no impulso e estou me corrigindo”, explicou Paulo.