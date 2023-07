Paulo André se torna hexacampeão do Troféu Brasil de Atletismo

O corredor irá para o torneio mundial depois de ser campeão nos 100 metros rasos no Troféu Brasil, em Cuiabá

Olha ele! Paulo André não dá o que falar apenas nas redes sociais com as fofoqueiras de plantão, porque o muso ainda arrasa no esporte mostrando ter um condicionamento de milhões e correndo muito atrás do seu troféu. O atleta se tornou hexacampeão do Troféu Brasil depois de levar a melhor nos 100 metros rasos em Cuiabá. Isso indica que ele poderá competir no torneio Mundial.

PA saiu na frente do seu adversário com 10s15, deixando Rodrigo do Nascimento para trás, que bateu 10s27. “Momentos como este são um reflexo de trabalho duro, paixão e perseverança”, escreveu Paulo em seu perfil.

“Sou grato por ter uma equipe incrível e apoio incondicional da minha família, amigos e fãs. Esta vitória é para vocês também. A glória é de Deus”, agradeceu.