Paul McCartney presenteia fãs em Brasilia com ingressos gratuitos

Imagina você pode realizar o grande sonho de ver o seu maior ídolo de perto? foi esse presente que o cantor britânico Paul McCartney deu para alguns fãs em Brasília, onde deu o start da etapa brasileira de sua turnê “Got Back”. A apresentação no Estádio Mané Garrincha realizada na quinta-feira (30) marcou o retorno do cantor ao país após três anos.

A equipe do artista convidou estudantes de música da UnB (Universidade de Brasília) e de outros centros de música da cidade para assistir à passagem de som de McCartney durante a tarde. E depois de assistir com exclusividade ao ensaio do show, eles foram presenteados com ingressos gratuitos para a pista premium pelo próprio cantor. Foi a segunda cortesia do ex-Beatle para o público brasiliense, após convites para assistir na terça a um show surpresa no Clube do Choro, espaço que comporta até 400 pessoas.