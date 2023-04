Patricia Ramos rebate acusações de internautas: “Nunca iremos agradar”

Apresentadora do ‘Bate-papo com o Eliminado’ sofreu ataques na web depois que os internautas disseram que elas aliviaram a barra para Larissa após sua saída do BBB 23

Iiih gente, Patricia Ramos teve que usar as redes sociais para hablar contra os comentários que vinha recebendo depois de receber Larissa no ‘Bate-papo com o Eliminado’. Os internautas disseram que as apresentadora aliviaram o lado de Larissa e não a colocaram em saia justa, Patricia não deixou de contar a verdade. “A verdade é que nós (apresentadoras) nunca iremos agradar 100% do público. Se falamos a verdade na cara, somos grossas, rudes, “deveria ter pegado mais leve”. E se “pegamos leve” vocês (público insatisfeito) nos massacram dizendo que “passamos pano””, escreveu ela. A coluna procurou os tweets da apresentadora e não encontrou, possivelmente ela apagou, mas os prints rolam soltos na web. “Tudo o que falamos nos programas é brifado. Existe um roteiro a ser seguido, ordem de assuntos, além do contato com a produção durante todo ao vivo”, finalizou.