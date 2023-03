Patricia Ramos pede desculpas pelo áudio vazado: “Vazou um comentário inapropriado feito por mim”

A apresentadora utilizou os stories do instagram para se retratar com a ex-BBB e com os seus fãs.

Amores, vocês lembram que ontem contei para vocês que a produção da Globo havia deixado vazar um áudio onde a apresentadora do BBB tá on, Patricia Ramos, esculacha a ex-BBB Key Alves? Pois bem, após toda a repercussão que o áudio ganhou nas redes, a contratada da emissora utilizou o instagram para se desculpar com a jogadora de vôlei. “Galera, hoje mais cedo, depois de participar do ‘BBB Tá On‘, por uma falha técnica na operação, vazou um comentário inapropriado feito por mim em relação a uma das participantes do programa, a Key Alves”, iniciou a apresentadora. Porém, logo em seguida, Patrícia fez algo que eu acho extremamente forçado em um pedido de desculpas. Ao invés de simplesmente assumir o seu erro, a apresentadora pediu desculpa a todos que se “sentiram ofendidos”, o que, ao meu ver, passa a ideia de que quem está errado é a pessoa que se ofendeu. “Peço desculpas a todo mundo que se sentiu ofendido, a Key e seus fãs. Obrigada”, concluiu Patricia.