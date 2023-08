Patrícia Poeta se revolta com boatos: “Uma palhaçada de uma galerinha das fake news”

A apresentadora do ‘Encontro’ usou suas redes sociais para esclarecer os boatos que estavam surgindo na web e tinham o seu nome

Boatos em nome de Patrícia Poeta? Aqui não! A musa usou o seu Instagram, para contar a verdade diante dos boatos que estavam surgindo no seu nome e colocou os pratos limpos. A história diz que ela teria se atrasado para o seu programa diário e por isso não participou da abertura, sendo substituída por Thelma Assis.

“Chegou uma história aqui no meu ouvido. Uma história, não. Uma palhaçada de uma galerinha das fake news de que eu não teria chegado no horário no meu trabalho, que fiquei no trânsito. Sou uma das primeiras pessoas a chegar na TV Globo para fazer o Encontro”, desabafou.

Ela ainda continuou: “Chego às cinco e pouco [da manhã], tanto que gravo chamadas antes do programa. Então, quer dizer, completamente fake news, e acho uma falta de respeito com quem acorda todo dia cedo e faz o seu trabalho”, disparou.

“Estávamos nós tomando um cafezinho lá fora, achando que vocês estavam ouvindo a gente, mas não aconteceu. Sabe quem salvou? Thelminha. Ainda não pedi desculpas para o pessoal de casa. Mas programa ao vivo é assim mesmo, ta aí a prova concreta de que o programa é realmente ao vivo e você acompanha… ou não acompanha quando há um problema técnico”, finalizou.