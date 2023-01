Patrícia Poeta cita irmão de Rodrigo Mussi em entrevista e web critica

Durante o ‘Encontro com Patrícia Poeta’, a apresentadora falou do irmão do ex-BBB, com quem tem um passado obscuro

Coitada da Paty! A internet não perdoou a apresentadora do ‘Encontro’ que ao receber Rodrigo Mussi investiu em citar o seu irmão, com quem tem uma richa ferrenha e um passado cheio de mistérios. A web não desculpou o meteu a língua na apresentadora do programa.

“Eu conversei com seu irmão virtualmente na época. A gente desejou todas as energias na época para que você ficasse bem. Que bom te ver aqui, sentado no sofá, conversando. Página virada?”, iniciou, mas não parou por aí, porque em outro momento ela voltou a citá-lo. “Ele deu muita força. Família é difícil de falar, mas ele foi essencial naquela época”, disse Patrícia.

O climão ficou evidente, afinal Rodrigo cortou relações com seu irmão logo que ele melhorou das sequelas do acidente que se envolveu. O tema ainda é muito obscuro para a mídia, pois nada é evidente, mas sabemos que o assunto tem influência de um problema com a mãe dos meninos.