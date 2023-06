Patrícia Abravanel cai no choro em especial Silvio Santos: “Uma saudade boa”

Apresentadora e filha de Sisi não conteve a emoção na gravação do Programa Silvio Santos no SBT

A edição 60 anos do Programa Silvio Santos não deixou de emocionar os telespectadores, mas muito além disso, Patrícia Abravanel não segurou as lágrimas e caiu no choro para todos os telespectadores verem seu lado humano. A filha de Silvio comandou a gravação do especial e não deixou de revelar que o programa dava uma boa emoção.

“É impressionante como esse programa emociona né? É uma saudade boa, não sei o que é, é um programa que emociona mesmo”, declarou ela.

Silvio não esteve presente na produção, mas Iris Abravanel e as filhas estavam todas presentes no especial. Sônia Abrão ainda usou suas redes sociais para dizer que amava a apresentadora que levava o nome do pai à altura. Amo!