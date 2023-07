Pastor é preso após prometer cura de câncer para jovem e levá-la ao motel

Um pastor de 45 anos foi preso em Minas Gerais após mentira para uma jovem de 23 anos sobre a possível cura do câncer

Usando o nome de Deus para se aproveitar de mulheres? Já vi uma história parecida com essa, hein? Um pastor foi preso após mentir sobre a cura do câncer de uma jovem de 23 anos e levá-la ao motel.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, divulgado pelo G1, a mulher teria se tornado membro da igreja há pouco tempo e o líder fez uma revelação sobre a doença, afirmando que poderia curá-la.

Ao chegar no quarto, o pastor ainda pediu que ela passasse o óleo ungido no corpo e se lavasse com sabonete. Foi nesse momento que ela estranhou tudo e fugiu do motel, ligando para o seu marido. Os dois foram para a Delegacia e o pastor foi preso.