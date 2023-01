”Passei o réveillon com ela, mas não teve flashback”, disse Tiago Ramos sobre mãe de Neymar

Ex-Fazenda revelou detalhes sobre a sua relação com a mãe do jogador e ex-namorada, dizendo ainda que a relação dos dois é ótima

Olha ele! Tiago Ramos habla mesmo e não tem papas na língua na hora de falar da sua ex-namorada, Nadine Gonçalves. O muso confirmou a história que todos já tinham como certo de que os dois passaram o réveillon juntos, mas negou qualquer boato que fala sobre um possível remember.

“Hoje tenho ela como amiga, inclusive, beijos. Passei o réveillon com ela, mas não teve flashback. Não teve porque é uma relação que só nós dois… precisaria conversar muito e, no momento, prefiro seguir solteiro. Posso, sim, ter amizade, mas no momento não dá”, comentou.

O muso ainda disse que tem uma relação ótima com a mãe de Neymar. “Minha mãe sabe, meus amigos sabem… Então, não vou deixar para trás uma pessoa que me ajudou lá no começo e me aceitou do jeito que eu estava, quando eu me mantinha com pouca coisa”, declarou em entrevista ao PodGether.