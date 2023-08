“Passei muito mal com essa base, me deu alopecia”, revelou Virgínia Fonseca

Em entrevista, a influenciadora revela os maus que os comentários negativos que ela recebeu após o lançamento da base WePink lhe causaram.

Amores, e ainda tem pessoas que não entendem o mal que o hater excessivo pode fazer para uma pessoa. Na manhã desta segunda-feira (28), saiu no youtube uma entrevista que a influenciadora Virgínia Fonseca deu para o meu queridíssimo amigo, o colunista Léo Dias.

Em determinando momento da entrevista, ela, que diariamente é vítima de diversos comentários maldosos nas redes sociais, falou sobre um dos principais motivos que ela já foi escorraçada na web, a sua base, que recebeu diversas críticas, principalmente após, a também influenciadora, Karen Bachini fazer um vídeo testando o produto.

“As pessoas começaram a falar que era um produto de péssima qualidade, para eu me pronunciar, sendo que o produto não causou alergia em ninguém. Eu me pronunciaria se realmente tivesse causado algo em alguém ou se fosse um produto de péssima qualidade, mas não. É questão de gosto. (…) Já comprei também várias bases que não gostei e está tudo certo. Agora, não tem como falar que o produto é ruim, porque não é. A qualidade é A. Eu só uso a minha base, dou meu nome”, iniciou Virgínia.

Logo em seguida, a influenciadora contou que a quantidade de comentários negativos que ela recebeu acabou fazendo com que ela desenvolvesse uma condição denominada ‘Alopecia’, a qual se refere a uma queda excessiva de cabelo, ou até mesmo pelos corporais.

“Passei muito mal com essa base, me deu alopecia, buraco na cabeça, caiu o cabelo. E eu plena em Miami, fingindo que estava tudo bem, tudo maravilhoso, ninguém via por trás”, revelou a influenciadora.