Pasmem, Joana Sanz não deu entrada no divórcio com Daniel Alves

Jogador fez chantagem emocional com a modelo e ela acabou cedendo, não deu entrada no processo de divórcio a pedido dele

Eu sabia que essa história estava muito mal explicada há tempos. Dá para acreditar que Joana Sanz não deu entrada no pedido do divórcio na justiça a pedido de Daniel Alves? Isso mesmo, a jornalista Mayka Navarro afirmou que a influenciadora ainda não iniciou o processo.

Para quem não sabe, Daniel está preso na Espanha acusado de agredir sexualmente (estuprar) uma jovem em uma casa noturna.

A versão mais recente da história ele pedia que ela não anulasse o casamento com ele e os presidiários ainda diziam que ele estava bem abatido dentro do presídio. As más línguas contam que ele tem feito pagamentos para manter o casamento e conseguir uma liberdade provisória.