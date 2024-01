Paredão BBB 24: Yasmin Brunet, Maycon e Giovanna. Quem fica?

Tadeu Schmidt consagrou Deniziane como a primeira líder do BBB e logo em seguida já começou a votação que todos aguardavam ansiosos: o primeiro paredão da edição 24 do BBB. Yasmin Brunet, Maycon e Giovanna foram os emparedados e disputam a votação do público para continuarem no jogo.

A líder indicou Maycon direto para a berlinda e justificou sua decisão por falta de afinidade. Yasmin Brunet e Giovanna Lima foram as duas sisters que mais receberam votos dos colegas de confinamento e completaram a berlinda da semana.

Vale lembrar que o resultado da eliminação acontecerá ao vivo, na próxima quinta-feira, 11, e um dos três emparedados dará adeus a chance de conquistar o prêmio final. Não menos importante, o voto desse ano é para quem vai ficar no BBB, valendo de um voto por CPF, ok?