Paredão BBB 23: Larissa e Ricardo Alface. Quem sai?

Bruna Griphao garantiu a liderança da semana e mandou Ricardo Alface direto para o paredão do Big Brother Brasil

Esse embate eu não perco por nada, mas Larissa tem se demonstrado uma jogadora forte dentro da casa mais vigiada do Brasil, né? Depois que Bruna ganhou o líder da semana, ela mandou Ricardo Alface direto para o paredão. Larissa vai competir com o muso uma vaga para permanecer no reality e levar a bufunfa milionária para casa.

Mesmo que os internautas ainda não tenham superado a permanência de Larissa na casa, o que podemos dizer é que parece que o público tem gostado do jogo dela, que na minha opinião, não é um jogo de verdade.

Dizem as más línguas que esse será o fim da linha para Alface dentro do jogo. Ou seja, Larissa tem sim o seu fã-clube. Se bem que até o então a competição está bem acirrada.

De acordo com a enquete feita pela UOL, a diferença de votos entre Larissa e Alface é de menos de 1%, estando da seguinte forma: Ricardo com 50,68% e Larissa com 49,32%. Porém, vale lembrar que tudo pode mudar e que a votação ainda está rolando, sendo encerrada apenas durante o ao vivo de hoje a noite, minutos antes do Tadeu anunciar quem está eliminado.

Mas me diz vocês, quem vocês acham que deve permanecer na casa mais vigiada do Brasil?