Pantanal: Tenório Flagra Marcelo e Guta dormindo juntos

Solano deixa Roberto morrer afogado após o garoto descobrir o seu envolvimento em crimes encomendados por Tenório.

Fortes emoções estão por vir na trama. Nesta quarta-feira (07), sem saber que não possuem nenhum vínculo sanguíneo, Tenório (Murilo Benício) irá flagrar seu ‘filho’ Marcelo (Lucas Leto) dormindo junto com a sua filha Guta (Julia Dalavia). Ao serem questionados sobre o que o fazendeiro acabara de ver, o casal tenta se explicar de forma que não exponha o segredo guardado por Zuleica (Aline Borges).

Com os ânimos de todos exaltados, Roberto (Cauê Campos) entrará na discussão, e desintalará tudo o que tem guardado desde o momento que descobriu a possibilidade de, no passado, o pai ter matado um ‘gato’. Ele ficará extremamente irritado e sairá de casa.

Ao sair de casa, Roberto encontrará Solano (Rafa Sieg) que estará com uma arma, e fará com que o rapaz deduza que seu pai está envolvido no atentado que acontecera contra José Lucas (Irandhir Santos). O pistoleiro fará de tudo para conseguir enrolá-lo e decide segui-lo.

Para não ser responsabilizado pelos crimes que Tenório teria pedido para que ele praticasse, Solano deixará o garoto se afogar no rio, após uma sucuri fazer com que ele se desequilibrasse e caísse no rio.

Tendo a certeza de que Roberto estava morto, o pistoleiro vai para a casa de Tenório e diz para a esposa do fazendeiro que o rapaz teria sido puxado pela sucuri para dentro do rio.

Ainda na discussão sobre o que está acontecendo entre Marcelo e Guta, a moça resolve contar a verdade, mas é interrompida por um grito que Zuleica soltará ao descobrir o que aconteceu com Roberto.