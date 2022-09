Pantanal: Tenório estuprará Alcides na frente de Maria Bruaca

Como forma de vingança, o vilão violentará o ex-capataz.

Sedento por vingança, devido ao belo par de chifres que levou de sua ex-mulher, Tenório (Murilo Benício), sem nenhuma piedade, estrupará Alcides(Juliano Cazarré) e ainda zombará a ex, que será obrigada a ouvir o crime.

Essa crueldade acontecerá logo após o casal ser sequestrado pelo vilão e levado para a tapera de Juma (Alanis Guillen).

O mau-caráter ameaçará violentar Maria Bruaca (Isabel Teixeira), que será defendida pelo amado. “Se você relar um dedo nela, eu juro que te mato!”.

Irritado com a valentia do paranaense, Tenório resolve colocar em prática o plano de castrar Alcides, mas após a dona de casa declarar o seu amor pelo peão, na frente do ex-marido, ele mudará de ideia e estuprará o ex-capataz.

Depois de violentá-lo, o bigodudo jogará a vítima aos pés de sua amada e caçoará a ex-mulher. “Pode recolher o que sobrou do teu homem, Bruaca. Se é que pode se chamar isso de homem”.