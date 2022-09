Pantanal: José Leôncio acoberta crime de Alcides

Mesmo sabendo a verdade, o fazendeiro mentirá para salvar a pele de seu empregado.

E a situação de Alcides (Juliano Cazarré) não é das melhores. Além de acusar o padrasto de interesseiro, ao descobrir sobre a morte de seu pai, Guta (Julia Dalavia) desconfiará que o peão está envolvido no crime. Para livrar a barra do seu empregado, José Leôncio (Marcos Palmeira) irá inventar uma história para a garota, tentando convencê-la a não entregar o homem para a polícia.

O rei do gado ficará responsável por anunciar a morte do rival, porém para não incriminar seus empregados o homem fará certas mudanças na história. Ao chegar na casa da família de Tenório (Murilo Benício), o fazendeiro será bombardeado de perguntas, mas ele manterá o sangue frio e contará, do seu jeitinho, o que aconteceu.

A mulher do falecido, Zuleica (Aline Borges), ficará inconformada com a notícia e se negará a acreditar, já Guta se mostrará conformada com o acontecido mas desejará saber detalhes sobre a morte do vilão.

Em resposta às perguntas da herdeira, o fazendeiro responderá: “Ele trocou tiros com um peão meu lá da fazenda… O peão voltou ferido, tive que mandar ele pra um hospital lá em Campo Grande… O seu pai não teve a mesma sorte”.

Desconfiada que o culpado seja Alcides, a garota confrontará o ricaço, que garantirá a jovem que o amado de Maria Bruaca (Isabel Teixeira), não tem culpa no cartório. “Se fosse o Alcides, não teria voltado ferido”.