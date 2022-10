Pantanal: Confira o que acontecerá no último capítulo da novela

O remake da novela de 1990, foi adaptada pelo escritor Bruno Luperi, neto do autor original, Benedito Ruy Barbosa.

Infelizmente uma das novelas mais amadas da televisão brasileira está chegando ao fim, mas isso não vai impedir de que o seu último capítulo seja cheio de emoção.

O último capítulo da trama, que vai ao ar hoje (07), trará para os telespectadores um casamento triplo, composto por José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes), Irma (Camila Morgado) e José Lucas (Irandhir Santos) e Tadeu (José Loreto) e Zefa (Paula Barbosa).

Tendo realizado o maior sonho de Filó e dado a ela uma incrível noite de núpcias, José Leôncio sofrerá uma parada cardíaca a qual não resistirá.

Após morrer, o fazendeiro ficará cara a cara com o famoso Velho do Rio (Osmar Prado). Percebendo que a entidade realmente se tratava do espírito do Seu Joventino, o ex-rei do gado assumirá o posto de Velho do Rio e dará o tão esperado descanso para o espírito de seu pai.

Em sua última cena na trama, o novo Velho do Rio estará com seus netos: a filha de Jove com Juma e o filho de Irma e Trindade, que terá a paternidade assumida por José Lucas.

Saindo um pouco da família Leôncio, o último capítulo também trará o destino de outros personagens da novela. Tendo conseguido sua tão esperada vingança, Alcides finalmente conseguirá viver feliz ao lado de Maria Bruaca. Enquanto isso, Zuleica se entregará a um novo romance, protagonizado por Eugênio (Almir Sater).

Para finalizar, o último capítulo da trama contará com a participação especial de três das atrizes que deram vida às personagens da novela em sua primeira versão, no ano de 1990, sendo elas: Cristiana Oliveira (Juma), Ítala Nandi (Madeleine) e Giovanna Gold (Zefa).