Pantanal: Bruaca é responsável por noite de sexo de Zefa e Tadeu

Depois de perceber que a vida ao lado de um homem não vale tão a pena, Bruaca quer abrir os olhos das colegas também. Segundo o Notícias da Tv, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) participará da famosa roda de viola na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e durante o evento o clima entre ela e Alcides (Juliano Cazarré) esquentará e os dois logo procurarão um jeito de acabar com esse fogo todo.

A ex de Tenório perceberá que Zefa (Paula Barbosa) está no mesmo clima com Tadeu (José Loreto), mas é irredutível. Questionada por Bruaca, a funcionário de José Leôncio irá argumentar que o ato antes do casamento é pecado, Bruaca por sua vez irá dar o exemplo de sua vida.

Após uma longa conversa entre as duas, Zefa irá ceder e ter uma noite de amor com Tadeu, mas isso irá prejudicar o relacionamento dos dois, ela ficará culpada com o acontecido e ele não irá mais querer casar. Com essa confusão toda Zefa ficará interessada por Renato (Gabriel Santana).