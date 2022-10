Pai de Neymar fala sobre preparação do filho para Copa do Mundo

Neymar Santos, disse que filho está em busca de levantar a taça inédita da sua lista de conquistas nos campos

Se Neymar Jr não vem a público matar o desejo da fofoqueira por uma boa e velha declaração sobre a Copa do Mundo, temos o pai de Ney que disse que o filho está em busca de levantar a taça e que a preparação do jogador está “chegando 100%”. Vale lembrar que a lista do futebolista já conta com mais de 20 taças. Eita!

Neymar Santos, pai de Ney, contou para o ‘Galera Esporte Clube’, da Rede TV!, que o filho está focado demais para a conquista. “Começou uma preparação muito antes dessa temporada e está focado demais para conseguir, não só a Copa do Mundo, mas também a Champions com o PSG”, disse.

“Criamos durante esse tempo uma expectativa muito grande, claro, que anos atrás lesões atrapalharam, mas hoje estamos chegando totalmente 100%”, disse.