Pai da Anitta compara Lula com Bolsonaro

Conhecido Painito, Mauro Machado fez comparações entre o ex e atual presidente do Brasil em story do Instagram.

Minha gente, estava eu aqui bem plena tomando o meu chá da tarde maravilhosa e me deparo com essa publicação do pai da cantora Anitta, Mauro Machado, também conhecido como Painito.

Nessa publicação, Mauro faz algumas comparações entre o ex presidente Jair Bolsonaro e o atual presidente Lula e deixou o seguinte recado para seus seguidores: “O momento é de reconstrução e união entre o povo brasileiro. Porém, algumas coisas precisam de destaques. Não podem passar em silencio, porque depois é fácil dizer que não existiu a ditadura, o holocausto e torturas.”