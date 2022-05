Only Fans faz fortuna de MC Mirella aumentar R$1,5 milhão a cada mês

Matheus Mazzafera contou que a cantora recebe um prêmio do BBB por mês com a venda de mensalidades na plataforma adulta

Não é surpresa para ninguém que o Only Fans é um negócio rentável, principalmente para quem está surgindo na mídia e o público mostra interesse por ver a pessoa melhor, se é que me entendem. Matheus Mazzafera contou que Mc Mirella ganha R$1,5 milhão por mês com seu perfil na plataforma.

A cantora ainda não confirmou se a história é verídica (e acredito que nem vá), mas nós sabemos que a pornografia no Brasil é um mercado que tem ampla valorização. Principalmente, quando poucos podem ter acesso ao conteúdo exclusivo.

No ano passado a cantora revelou para Lucas Selfie que embolsava a quantia de R$480 milhões por mês. Nessa época Mirella cobrava R$80 a assinatura e repassava R$20 para a plataforma, ficando com R$60. Vale lembrar que a gata tem dois perfis no Only Fans, ambos com quatro mil seguidores na época.

Hoje, o valor para se tornar assinante da rede de Mirella é de R$15 por mês ou R$162 para o ano todo. A cantora está quase alcançando as 300 publicações e já tem mais de 65 mil likes em seu perfil. É fato que ela é uma das maiores, e já declarou que seu perfil vira e mexe fica em primeiro e segundo lugar de todo o site.

Tudo indica que o valor mensal de lucro para Mirella tenha aumentado bastante, pois seu perfil é um dos mais bombados no Brasil e o valor da mensalidade caiu bastante. Ou seja, o número de assinantes se equilibra com o preço, levando ela a ser uma das mais famosas.

“Eu já postava foto assim no meu Instagram, já estava perdendo dinheiro. Não sou nem um pouco trouxa, né? Já que eu faço isso sem ganhar dinheiro, vou fazer isso para ganhar dinheiro e fazer algo profissional”, contou em entrevista para Lucas Selfie. Empreendedora ela!