Ônibus de turismo do Rio deixa ao menos 8 mortos ao tombar em uma rodovia na Bahia 

Genteeee, eu estou chocada com o que eu acabei de receber de uma amiga minha lá da Bahia. Parece que rolou um grave acidente com um ônibus de turismo que saiu do Rio de Janeiro e deixou ao menos oito mortos e 23 feridos na madrugada desta quinta-feira (11), na Bahia. O ônibus está indo para à cidade de Porto Seguro (BA), quando bateu em um barranco e tombou na BR-101, na altura do município de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado.

Operado pela empresa Ricardo & Moab Viagens e Turismo Ltda (RM Viagens e Turismo), o veículo partiu do Rio de Janeiro, do bairro da Penha, na zona norte da cidade às 13h de quarta-feira, com 31 passageiros a bordo. A previsão de chegada em Porto Seguro era às 9h desta quinta (11).

Na volta, o veículo deixaria a cidade do extremo sul da Bahia às 14h30 de segunda-feira, com previsão de chegada ao Rio de Janeiro, às 10h de terça. Segundo a PRF, o acidente ocorreu por volta das 04h45, quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva. O veículo caiu em uma vala e tombou.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do 18º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para atuaram no resgate das vítimas e na remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas.

Segundo a RM Viagens e Turismo, a causa do acidente ainda não foi esclarecida, mas a empresa alega que está à disposição para fornecer “qualquer informação para auxiliar no que for preciso para amenizar os impactos desse acontecimento”.