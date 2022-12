“O dia que eu estiver triste com o que os outros pensam, eu deixo de ser o Latino”, cantor rebate os memes

Latino não deixou de comentar que estava se divertindo com os memes depois de passar por procedimento no rosto

Depois de ser comparado com o diabo do filme ‘O Auto da Compadecida’, Latuino mostrou que tem muito humor para lidar com os memes das redes sociais depois de passar por um procedimento estético no rosto. Ele contou para Léo Dias que se divertiu muito e ainda disse que não liga muito para a opinião alheia.

“Estou rindo muito dos memes. Acho que a minha trajetória já responde por mim, né? O dia em que eu estiver triste e preocupado com o que os outros pensam, eu deixo de ser o Latino. Recebo tudo com muito humor”, disse.

Ltaino ainda disse que não se arrepende de nada que fez, mesmo virando meme nas redes. “Tenho muita certeza de que, independente dos julgamentos, sei que realizei o procedimento estético com uma equipe espetacular e especializada nisso”, contou.