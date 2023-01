“O demônio vem disfarçado de anjo”, dispara Raul Gazolla sobre Guilherme de Pádua

Assassino de Daniella Perez morreu em novembro do ano passado e Raul não deixou de comentar o fato no PodSempre

Raul Gazolla não deixou de falar sobre a morte de Guilherme de Pádua em entrevista ao podcast PodSempre. O ator ainda disse que Guilherme estava na igreja disfarçado de anjo, dizendo que ele seria a entidade demoníaca dentro do solo sagrado. Eita!

“Ele não pagou (o que fez) na prisão, mas pagou com a vida. O demônio não vem com chifre na cabeça, pintado de vermelho, com rabo. O demônio vem disfarçado de anjo. Ele estava na igreja disfarçado de pastor, falando a palavra de Deus”, disse ele.

Para quem não sabe, o falecido pastor foi acusado pela morte da filha de Glória Perez. Ele e sua esposa armaram uma emboscada para a atriz, realizando assassinato da jovem.