“O Bolsa Família voltou!”, Lula assina medida que retoma o programa de combate à fome

O Bolsa Família é o mais sério e completo programa de combate à fome e miséria no país. Hoje ele retorna, com R$ 600 por família e mais R$ 150 por criança até 6 anos. É a volta de uma política pública para o desenvolvimento do Brasil. #OBolsaFamíliaVoltou



🎥: Audiovisual/PR pic.twitter.com/oYRBjYJKPL