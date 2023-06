Novo casal na área: Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados em momento íntimo em um bar no RJ.

Após vazar suposto romance, os atores são vistos juntos em um bar no Humaitá, bairro da zona sul no Rio de Janeiro.

Na madrugada de sábado (17), os atores Bruna Marquezine ou João Guilherme foram avistados juntinhos num bar no humaitá aqui no RJ.

O estabelecimento fez alguns posts dos dois no maior love e ainda confirmou as suspeitas do possível romance dos dois.

Nos stories do Instagram, uma das funcionárias do local fez selfies com os atores. “Obrigada pela preferência. É uma honra”, escreveu na legenda. Até então, ambos não se pronunciaram sobre as publicações ou sobre o encontro.

Quem anunciou que os dois estavam “de rolo” foi a jornalista Gaby Cabrini, do Fofocalizando, no SBT, na edição de sexta-feira (16). E ainda afirmou que eles não estão namorando, e sim que são “ficantes sérios”. E Bruna fez posts usando o mesmo termo no dia dos namorados.

A atriz ironizou a data romântica e questionou como deveria chamar um dia para quem ainda está conhecendo seu parceiro. “Quando é o dia dos ficantes sérios?”, indagou ela nos Stories do Instagram, na segunda (12).

“Vocês fazem repescagem de ficante? Dois meses curtindo meus Stories. Bodas de intenções”, brincou a atriz.