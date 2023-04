Nova Juliette? Amandinha vence o BBB 23

Amanda Meirelles saiu como a grande vencedora da edição com 69,8% dos votos dos internautas

Olha ela! Eu disse para vocês que Cara de Sapato não estava errado quando disse que o interesse de Amanda era mostrar sua história e não lacrar na edição. Dito e feito! A médica ganhou a edição e o amor do Brasil todo com uma história real. A musa levou a maior bufunfa da história do BBB com 69,8% dos votos.

Para quem não sabe, o prêmio total foi de R$ 2.880,000 e foi aumentando de maneira gradativa com a saída dos brothers do reality.

Amanda ficou na final com Aline Wirley e Bruna Griphao. A ex-Rouge ficou em segundo lugar e a atriz em terceiro.