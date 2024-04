Nizam, ex-BBB 24, sobre sua vida amorosa: “Sigo solteiro”

Nizam está abrindo o jogo sobre sua vida amorosa. Após estampar manchetes ao viver um affair com a atriz Letícia Spiller logo depois de sair do BBB 24, Nizam revelou em uma entrevista exclusiva à Privacy que está solteiro.

“Eu sigo solteiro”, disse ele ao ser questionado sobre o assunto. “Sei que a galera fica imaginando um milhão de coisas, mas sigo solteiro, sigo aproveitando a minha vida. Estou aproveitando meu momento”.

O astro de reality, que pretende se tornar apresentador de TV no futuro, também comentou sobre como está sendo lidar com toda a atenção que está recebendo da mídia e dos fãs.

“Eu acho que você escolhe como você vai lidar com tudo, seja com as mensagens negativas ou positivas”, apontou. “É você que escolhe ler, você que escolhe receber, você que escolhe lidar. Então, eu tenho lidado maravilhosamente bem”.

“Todo tipo de atenção é maravilhosa, não existe má atenção. Não tem como trabalhar no entretenimento sem gostar. Você se expõe muito, é muita coisa que você tem que abdicar”, continuou

Inclusive, ele tem zero arrependimentos de ter entrado na casa mais vigiada do país.

“Foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive na minha vida, levo isso como um experimento social”, garantiu. “Não é só um reality que você entra para jogar, tem muita coisa envolvida. Eu acho que se você for inteligente, você consegue aprender muito

No fim, Nizam comentou sobre sua entrada na Privacy – onde ele posta fotos e vídeos sensuais – afirmando que ficou surpreso com toda a repercussão. Para quem não sabe, o ex-BBB chegou no topo do ranking da nossa rede social em menos de 24 horas após a estreia de seu perfil.

“Não esperava tanta repercussão assim”, disse ele. “Eu sabia que estava tendo uma espera sobre esse conteúdo, mas não imaginava que daria a repercussão que deu”.