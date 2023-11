“Nicole só usa bolsa falsa” Val Marchiori sobre Nicole Bahls

Genteeeee, eu tô amando acompanhar o “Achismos”, o podcast do humorista Maurício Meirelles. E no episodio com a grandiosa Val Marchiori, ele conseguiu um babado valioso sobre Dona Nicole Bahls.

Segundo a socialite, Nicole Bahls só usa bolsa de grife falsa. É isso mesmo que vocês leram, meus amores! Bahls confessou isso para Val que como ninguém jamais desconfiaria que ela usa falsa, ela vai lá e compra.