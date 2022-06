Influenciador conta que foi humilhado em São João da Thay: “Que na próxima você possa colocar pessoas mais competentes”

Francisco Garcia contou em sequência de stories que os artistas do Maranhão sofreram distinção dos artistas de outros estados

Nem só de festa vive uma influenciadora, afinal muito problema pode dar ao realizar uma comemoração, né Thay? Thaynara OG foi bombardeada com uma sequência de stories de Francisco Garcia, que contou que foi maltratado na comemoração do São João da influenciadora. O influenciador disse que a equipe da assessoria de Thayara tratou ele com desprezo.

“Tenho 12 anos que trabalho com internet e nunca me senti tão humilhado ao participar de um evento como foi o São João da Thay. Nada a ver com ela que talvez nem saiba da assessoria e organização péssima que ela colocou nesse evento. Faço questão de registrar aqui a diferença com que eram tratados os “artistas de fora e os “artistas do Maranhão”, iniciou Nico

O influenciador ainda mostrou o palco disponibilizado para os artistas do Maranhão bem menor que o dos artistas de fora. “A anfitriã da festa me chamou para ir para festa junto com meu pai. Acreditamos que seríamos convidados do evento, ou seja, participaríamos de tudo, mas não recebemos nenhuma mensagem falando de jantar. Chegando no evento hoje, uma produtora chegou alterada e disse: “Não te avisei do jantar, porque o jantar não era para você, se eu te chamar tenho que chamar todas as outras pessoas que eram do Maranhão”, contou Nico.

Francisco contou que ficou com vontade de ir embora do evento. “Quer dizer que o evento é só para quem é de fora do estado?”, perguntou nos stories.

“Não tem nada a ver com a Thaynara, mas muito mal assessorada. Não tenho que fazer charminho para ninguém, o evento é lindo, super beneficente, deixei minhas obrigações para rodar 12 horas de ônibus. Não tem nada a ver com o objetivo, mas com a falta de educação”, disse o influenciador.

Nico ainda deseja as felicidades para a influenciadora dona da festa e aconselha que ano que vem trabalhe com pessoas mais competentes. “Thay te desejo todo sucesso do mundo, que Deus te abençoe, talvez seja meu último São João, muito obrigado pelo convite e que na próxima você possa colocar pessoas mais competentes e mais humanizadas”, finaliza.