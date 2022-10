Neymar presta depoimento em Barcelona e afirma: “Eu assino o que ele pede”

O atleta está sendo acusado por supostas irregularidades em sua transferência para o Barcelona.

A cerca de um mês para o início da copa do mundo no Catar, o camisa 10 da seleção brasileira presta depoimento em Barcelona. Nesta terça-feira (18) o jogador de futebol Neymar Jr. foi ao tribunal de Barcelona prestar depoimento a respeito das supostas irregularidades na polêmica transferência do Santos para o Barcelona em 2013.

Em seu depoimento, ao ser questionado sobre a sua participação nas negociações para a sua transferência, o atacante afirmou: “Meu pai sempre cuidou das negociações de contrato. Eu assino o que ele pede”.

Além de Neymar, os ex-presidentes do FC Barcelona Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu e o ex-presidente do Santos Odílio Rodrigues Filho também estão sendo processados por suspeita de corrupção.

O depoimento do jogador, que estava marcado para o dia 21 de outubro (próxima sexta-feira), foi antecipado a pedido da defesa, por motivos de choque com a agenda de jogos do PSG.