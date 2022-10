Neymar foi notificado pelo Instagram por postar informação falsa

Jogador de futebol repostou o vídeo de André Valadão sobre a disseminação de fake news contra Lula

Fogo no parquinho! Depois que André Valadão postou o vídeo de retratação em relação às inverdades ditas sobre o candidato Lula, o TSE informou que não notificou o cristão para que fizesse a retratação pública. Logo, o Instagram tachou o vídeo como um conteúdo com informações falsas. Acontece que Neymar repostou o vídeo do pastor em suas redes e foi notificado pelo Instagram.

“Informação falsa. Checado por verificadores de fatos independentes”, escreveu a rede social antes de mostrar a publicação de Neymar nos stories.

A assessoria do TSE informou que não notificou Valadão para uma retratação como ele diz no vídeo e para quem não sabe, Neymar declara apoio ao candidato Bolsonaro nas eleições deste ano.