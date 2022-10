Neymar fará live com Bolsonaro para pedir votos

Reta final para o segundo turno das eleições presidenciais no Brasil e o atual presidente conta com a presença do craque dos campos de futebol

Apostando alto nas estratégias para levar os torcedores fãs de Neymar a votarem 22 no segundo turno das eleições presidenciais. Faz um tempo que o jogador apoiou Bolsonaro nas eleições deste ano e gerou o maior bafafá na internet, o que a gente não sabia é que vem uma live com a presença ilustre do futebolista com Jair para pedir votos no segundo turno. O jogador tem se mostrado muito corajoso em fazer tais declarações na imprensa e em suas redes sociais. Além disso, aparecer em uma live em apoio ao atual presidente coloca muita coisa em risco, principalmente seis contratos com propagandas. Isso mesmo, porque em época de copa os jogadores faturam alto fazendo propagandas para diversas marcas, mas não temos visto o rostinho bonito de Neymar em lugar algum. Hmmm, esse mistério eu não conto mais detalhes. Descubra…