Neymar ataca novamente e curte a noitada com mulheres, na Espanha

O jogador estava em uma boate enquanto a sua noiva, que está esperando a primeira filha do casal, está aqui no Brasil.

Gente, e mais uma vez o meu amigo Leo Dias não prometeu nada, mas entregou absolutamente TUDO! A colunista recebeu de suas fontes nada mais nada menos que vídeos em que mostra o jogador de futebol Neymar curtindo a noitada ao lado de duas mulheres.

Nos registros, o contratado do Al-Hilal aparece muito próximo de duas mulheres, em momentos distintos, e mesmo estando noivo da influenciadora Bruna Biancardi, não aparentava estar se importando muito em estar em um ambiente público.

Além disso, enquanto Biancardi está aqui no Brasil, os vídeos também mostram o jogador falando no pé do ouvido das mulheres, abraçando-as e ficando com o rosto bem colado com o delas.