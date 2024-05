Nego Di querendo aparecer na tragédia do RS, tem resposta invertida de Mitico: “Lamento por você”

Nego Di usou suas redes sociais para cobrar posicionamento dos apresentadores do PodPah diante das tragédias que aconteceram no Rio Grande do Sul. Acontece que ele foi respondido à altura por Mitico, que não deixou passar despercebido.

Após a repercussão do vídeo do humorista, Mitico resolveu abrir o jogo sobre as acusações do famoso “E, mano, apesar de eu não dever satisfação nenhuma do que eu faço ou deixo de fazer pra você, vou te contar o que estamos fazendo para ajudar o RS. Na sexta de manhã postamos no nosso feed do insta que tem 8 milhões de seguidores informações para as pessoas doarem dinheiro e mantimentos. Lá tem tanto do governo quanto de outras ONGs que a galera pode escolher como doar, o post tá lá desde sexta e não foi arquivado como vc ta falando aí… Mas ta tranquilo, a gente só fixou no topo mesmo”, iniciou.

““Tanto eu quanto o Igão compartilhamos esse post nos nossos stories ainda na sexta. Também na sexta a gente fez uma doação diretamente da conta do Podpah por meio de um setor que temos aqui dentro que chama Podpah Social, que foi criado justamente para atender situações como a que ta rolando ai no RS. A gente já tinha doado pro litoral norte de sp no começo do ano passado, e tbem pro rio no começo desse ano que foi bem foda lá tbem. Ainda na sexta feira teve o episódio do Podpah com o Davi do BBB a noite. Logo no começo do episódio nós chamamos a galera pra doar, falando que o Podpah já tinha doado. Se vc procurar no minuto 3:44, vc vai ver lá o nosso recado. E pra terminar, na terça vamos fazer uma live de 3 horas lá direto do Podpah que vai ser tocada pela banda Fresno e que vai receber uma pá de artista, músico, tudo pra arrecadar fundo pro RS. Aliás eu vi que vc ta atuando aí na linha de frente, parabéns. Só lamento por vc que ainda no meio de uma tragédia, no meio de tanta dor vc tenha tempo e preocupação de ficar espalhando ódio por aí. Só lamento por vc. Fica bem aí cara”, concluiu o apresentador.

Na página oficial do podcast, eles fizeram uma campanha de arrecadação de dinheiro para ajudar as famílias que sofreram com as chuvas. “Galera, o Rio Grande do Sul está passando por um momento muito difícil com as chuvas. Várias cidades debaixo d’água, milhares de pessoas desalojadas e que perderam tudo. Vamos ajudar! O Podpah também vai fazer a sua doação”, comentaram.