Nathalia Dill no teatro, cinema e streaming; saiba quais projetos a atriz está envolvida neste ano

Inimiga das férias? Amores enquanto estava escolhendo alguns espumantes e vinhos históricos para curtir o ‘Gagacabana’ direto do Copacabana Palace, encontrei com uma amiga que me contou que uma atriz global está trabalhando em vários projetos paralelos. Meu Deus, cansei só de imaginar tentar decorar todas as falas, socorro! A diva arrasa em tudoo!

Acontece que, neste ano, a atriz Nathalia Dill está trabalhando em três projetos paralelos que abrangem as telas e os palcos. Sem pensar em férias no momento, a artista está envolvida em atuações no teatro, cinema e streaming.

No Teatro Bravos, em São Paulo, Nathalia está em cartaz com a peça de Edward Albee, “Três Mulheres Altas”, ao lado de Suely Franco e Deborah Evelyn. E, enquanto se apresenta nos palcos, está gravando, de forma paralela, o filme “O Personagem”, dirigido por Fábio Mendonça.

A obra cinematográfica que ainda está em fase de filmagens, engloba temas importantes como imigração, racismo e sobrevivência. Gravada em São Paulo, a trama é protagonizada pelo ator Diderot Senat e coproduzido pela Globo Filmes.

Além da peça teatral e das filmagens frenéticas, Nathalia Dill também faz parte do elenco da série “Guerreiros do Sol”, produzida pelo Globoplay. De acordo com a assessoria da atriz, o projeto está previsto para ser disponibilizado pela plataforma ainda este ano.

Estrela que brilha e brilha, a diva está arrasando em três frentes e em tudo que é canto. Esse feito não é para qualquer pessoa!